Presto l'inchiesta pubblica!

Data di pubblicazione: 19 novembre 2020
A seguito dell'approvazione del piano di principio l'8 luglio 2020, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato il suo fascicolo di indagine pubblica l'8 ottobre 2020.
Due importanti passi sono stati appena compiuti per il primo hub della stazione nella regione orientale dell'Ile-de-France. Il progetto prosegue con la preparazione dell'inchiesta pubblica che dovrebbe iniziare nel 1° semestre del 2021, tappa normativa fondamentale prima dell'avvio dei lavori.
Per saperne di più sulle novità del progetto, scopri la newsletter distribuita a fine novembre 2020. Île-de-France Mobilités seguirà l'informazione continua sul territorio durante tutto il progresso del progetto.