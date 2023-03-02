Diagnostica del seminterrato
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 22 gennaio 2018
A partire da metà gennaio 2018, Île-de-France Mobilités sta effettuando indagini sotterranee, chiamate indagini geotecniche. Si svolgono vicino alla stazione di Val de Fontenay e dureranno circa 5 settimane.
Natura del suolo, presenza o assenza di cavità, studi sulle acque sotterranee, ecc. questi studi permetteranno a Île-de-France Mobilités di comprendere meglio il sottosuolo. Questi sondaggi non avranno alcun impatto sui viaggiatori e non creeranno interruzioni sulle linee di trasmissione.