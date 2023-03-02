Prime opinioni sul progetto

Data di pubblicazione: 24 febbraio 2017

Decine di passeggeri si sono fermati allo stand di consultazione nella stazione di Val de Fontenay martedì 21 febbraio per informarsi e porre domande sul progetto. Sono stati presentati i primi pareri e gli scambi con il team di progetto hanno animato questo primo incontro. STIF e i partner del progetto ringraziano tutti coloro che abbiamo incontrato.

Il secondo incontro dei viaggiatori si svolgerà martedì 21 marzo dalle 16:30.

Dai la tua opinione sul progetto

È inoltre possibile iscriversi ai due laboratori di passeggiate organizzati giovedì 9 marzo tramite il modulo di iscrizione