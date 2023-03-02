Polo - Stazione

RiqualificazioneGare de Val de Fontenay

Inchiesta pubblica dal 23 aprile al 26 maggio 2021: informati ed esprimiti!

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 12 aprile 2021

Dal 23 aprile al 26 maggio 2021, la prefettura di Val-de-Marne organizza la fase di inchiesta pubblica relativa al progetto del polo della stazione Val de Fontenay.

In questa occasione, potrai scoprire in dettaglio il progetto e dare la tua opinione.

Sono disponibili diverse modalità di informazione e partecipazione:

  • Il fascicolo dell'inchiesta pubblica, disponibile online e presso la Maison de l'habitat et du cadre de vie di Fontenay-sous-Bois;
  • Quattro uffici del commissario investigativo presso la Maison de l'habitat et du cadre de vie Fontenay-sous-Bois;
  • I vari registri, accessibili online nei municipi o da inviare per posta.

Per maggiori informazioni sulle modalità, consulta la pagina dedicata all'inchiesta pubblica