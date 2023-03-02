Inchiesta pubblica dal 23 aprile al 26 maggio 2021: informati ed esprimiti!
Data di pubblicazione: 12 aprile 2021
Dal 23 aprile al 26 maggio 2021, la prefettura di Val-de-Marne organizza la fase di inchiesta pubblica relativa al progetto del polo della stazione Val de Fontenay.
In questa occasione, potrai scoprire in dettaglio il progetto e dare la tua opinione.
Sono disponibili diverse modalità di informazione e partecipazione:
- Il fascicolo dell'inchiesta pubblica, disponibile online e presso la Maison de l'habitat et du cadre de vie di Fontenay-sous-Bois;
- Quattro uffici del commissario investigativo presso la Maison de l'habitat et du cadre de vie Fontenay-sous-Bois;
- I vari registri, accessibili online nei municipi o da inviare per posta.
Per maggiori informazioni sulle modalità, consulta la pagina dedicata all'inchiesta pubblica