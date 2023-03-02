Fine dell'inchiesta pubblica: grazie per la vostra partecipazione!
Data di pubblicazione: 27 maggio 2021
L'inchiesta pubblica che ha preceduto la dichiarazione di pubblica utilità del progetto del polo della stazione Val de Fontenay si è tenuta dal 23 aprile al 26 maggio 2021.
Il commissario inquirente redigerà ora la relazione sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica e darà il suo parere sul progetto entro la fine di giugno 2021.
Sulla base di questo parere, il prefetto deciderà poi sull'utilità pubblica del progetto.
Per maggiori informazioni sui prossimi passi, visita la pagina dedicata all'inchiesta pubblica.