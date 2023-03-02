La consultazione è conclusa

Data di pubblicazione: 11 aprile 2017

I partner del progetto desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione sul progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay. In tutto, dal 20 febbraio al 24 marzo 2017 sono pervenute più di 460 recensioni, tramite il sito web, il coupon T o durante vari incontri organizzati.

Tutti questi pareri e contributi saranno inclusi nel bilancio della consultazione.

