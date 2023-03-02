I risultati della consultazione sono online!
Data di pubblicazione: 30 giugno 2017
Mercoledì 28 giugno 2017, il Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha adottato il rapporto xà0 della consultazione sulla riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
In totale sono stati raccolti 495 pareri, condividendo quasi all'unanimità l'opportunità del progetto. Grazie a tutti per aver partecipato!
Questa decisione agisce sulla prosecuzione del progetto tenendo conto degli scambi con i residenti locali, gli utenti della stazione, gli attori istituzionali, socio-economici e associativi del territorio.
Scopri i risultati della consultazione e il seguito del progetto.