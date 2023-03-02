Il palo-stazione di Val de Fontenay avanza ...

Data di pubblicazione: 10 luglio 2020

Il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha votato, mercoledì 8 luglio 2020, lo schema del progetto di riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay.

Qual è lo schema a blocchi?

Il diagramma a blocchi viene utilizzato per costituire il fascicolo dell'inchiesta pubblica. Definisce il programma funzionale dell'operazione in termini di integrazione urbana e ambientale, funzionamento, sicurezza, intermodalità e tenendo conto delle raccomandazioni risultanti dalla consultazione. Specifica ulteriormente il costo e la pianificazione del progetto considerando i potenziali rischi e pericoli. Il programma sarà interrotto dopo l'inchiesta pubblica, nella fase di pre-progetto.

Scarica la delibera del Consiglio di Amministrazione di Île-de-France Mobilités cliccando qui e il file completo cliccando qui.