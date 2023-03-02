Grazie per la vostra partecipazione!

Data di pubblicazione: 27 marzo 2017

I partner del progetto desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione sulla riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.

Sono più di 360 le opinioni espresse sul progetto tramite il sito web, il coupon T allegato alla brochure informativa ma anche durante gli incontri con il pubblico.

Tutti questi pareri e contributi saranno presi in considerazione nella revisione della consultazione e saranno utilizzati per guidare gli studi futuri.