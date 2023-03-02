Partecipa alla consultazione sui nuovi accessi alla RER A in Val de Fontenay
Data di pubblicazione: 23 novembre 2017
Dal 20 novembre al 19 dicembre 2017, la RATP sta conducendo una consultazione surxa0 l'adaptationxa0 e la creazione di nuovi accessi xa0 alla RER A.
Un progetto globale per la riqualificazione della stazione è stato sviluppato da Île-de-France Mobilités per migliorarne il funzionamento e la qualità del servizio per i passeggeri.
Questo progetto comprende in particolare l'adeguamento degli accessi della RER A (lavori della RATP e oggetto della presente consultazione):
- Creazione di un'uscita aggiuntiva a ovest, vicino alla rotonda del generale de Gaulle dalla piattaforma verso Parigi Promuoverà una migliore uscita dalla piattaforma sud della RER A da Marne-la-Vallée e migliorerà le condizioni di sicurezza della stazione.
- Creazione di un sottopassaggio a est, allée des Sablons.xa0 Creerà un migliore attraversamento nord-sud a est del polo, in particolare all'uscita mattutina per la RER A proveniente da Parigi e preparerà il futuro collegamento con le linee 1 e 15 della metropolitana.
Per ulteriori informazioni, vedere:
• opuscolo informativo Lexa0;
• pannelli espositivi nella stazione ferroviaria di Val de Fontenay;
• la pagina web: www.ratp.fr/concertations
Puoi esprimerti:
• restituendo il tagliando T allegato al foglietto illustrativo (gratuito);
• via e-mail a [email protected]