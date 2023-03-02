Mancano solo due giorni per iscriversi ai laboratori di passeggiata di giovedì 9 marzo
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 7 marzo 2017
Punti salienti della consultazione sulla riqualificazione della stazione di Val de Fontenay, i workshop a piedi di giovedì 9 marzo 2017 offriranno ai partecipanti l'opportunità di immergersi nel cuore delle sfide del progetto.
Dopo una passeggiata negli spazi della stazione in compagnia del team di progetto, il pubblico potrà scambiarsi attorno ad un tavolo per la seconda parte dell'incontro.
Sono previste due sessionixa0: una dalle 12h alle 14h e l'altra dalle 17h30 alle 19h30. Registrati qui per partecipare.