Feedback sulla consultazione

Data di pubblicazione: 23 novembre 2017

Molti hanno espresso le loro opinioni sulla scelta dello scenario per gli allestimenti interni della stazione, con una preferenza per la creazione di tunnel sotterranei a condizione che si tenga conto delle questioni ambientali e di sicurezza.

È stato inoltre sollevato il tema dell'accessibilità con tutte le modalità, sia a piedi che in bicicletta, con percorsi più comodi e leggibili, nonché il rafforzamento del parcheggio sicuro per le biciclette e l'importanza di servire la stazione con gli autobus.

I partecipanti sostengono ampiamente un approccio di più servizi e negozi nelle stazioni e sostengono un miglioramento della qualità del servizio in generale.