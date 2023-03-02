Tutto quello che c'è da sapere sulla riqualificazione della stazione di Val de Fontenay

Data di pubblicazione: 6 febbraio 2017

Il progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay riguarda gli spazi all'interno della stazione per migliorare il traffico passeggeri e i collegamenti e gli spazi intorno alla stazione per facilitare l'intermodalità, cioè l'accesso con tutte le modalità.

Si tratta di ripensare la stazione in coerenza con l'arrivo delle nuove linee di trasporto pubblico xa0 (Tram 1 e Metro 1 e 15) e lo sviluppo urbano nei dintorni.

