Polo - Stazione

RiqualificazioneGare de Val de Fontenay

Orizzonte 2035

La stazione di Val de Fontenay, entro il 2035

Entro il 2035, la stazione di Val de Fontenay accoglierà l'arrivo di nuove linee di trasporto:

Situato in un territorio dinamico, intorno alla stazione sono emersi progetti urbani come:

  • La creazione del campus Société Générale, con circa 5.000 dipendenti;
  • La consegna dell'edificio RATP nel 2019

E altri sono in fase di sviluppo come il progetto Val de Fontenay – Alouettes con:

  • 600.000 m² di progetto urbano intorno alla stazione
  • più di 75 ettari in mutazione;
  • 1.000 nuove unità abitative (escluse abitazioni specifiche, alberghi e Péripôle);
  • 300.000 m² di uffici, il raddoppio dell'attuale polo terziario.

Oppure:

  • Lo sviluppo della Pointe con 85.000 m² di uffici.

Domani, il 115% in più di passeggeri utilizzerà la stazione di Val de Fontenay.

Entro il 2035 e con la graduale messa in servizio delle future linee di trasporto, è necessario ripensare il funzionamento della stazione di Val de Fontenay per consentire ai passeggeri di circolare facilmente e in sicurezza all'interno della stazione.