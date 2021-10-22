Orizzonte 2035
La stazione di Val de Fontenay, entro il 2035
Entro il 2035, la stazione di Val de Fontenay accoglierà l'arrivo di nuove linee di trasporto:
- Metro 15 del Grand Paris Express (fase di studio)
- Il capolinea del prolungamento della Metro 1 da Château de Vincennes (frase di studio)
- Il capolinea del tram T1 in Avenue de Lattre de Tassigny (fase di costruzione)
Situato in un territorio dinamico, intorno alla stazione sono emersi progetti urbani come:
- La creazione del campus Société Générale, con circa 5.000 dipendenti;
- La consegna dell'edificio RATP nel 2019
E altri sono in fase di sviluppo come il progetto Val de Fontenay – Alouettes con:
- 600.000 m² di progetto urbano intorno alla stazione
- più di 75 ettari in mutazione;
- 1.000 nuove unità abitative (escluse abitazioni specifiche, alberghi e Péripôle);
- 300.000 m² di uffici, il raddoppio dell'attuale polo terziario.
Oppure:
- Lo sviluppo della Pointe con 85.000 m² di uffici.
Domani, il 115% in più di passeggeri utilizzerà la stazione di Val de Fontenay.
Entro il 2035 e con la graduale messa in servizio delle future linee di trasporto, è necessario ripensare il funzionamento della stazione di Val de Fontenay per consentire ai passeggeri di circolare facilmente e in sicurezza all'interno della stazione.