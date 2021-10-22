A colpo d'occhio

Obiettivi

Il progetto del polo della stazione di Val de Fontenay si concentra su:

• da un lato, migliorare il funzionamento dell'attuale stazione, in particolare renderla pienamente accessibile, e dissociare il più possibile il funzionamento della RER A ed E;

• dall'altro, per sostenere l'aumento del traffico indotto dallo sviluppo dell'offerta di trasporto e dalle dinamiche urbane del settore.

In considerazione dell'attuale frequentazione della stazione, delle sue prospettive di sviluppo e delle disfunzioni che sta vivendo oggi, il progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay deve rispondere a quattro obiettivi prioritari:

Riorganizzare e ampliare gli spazi della stazione

La stazione vedrà un aumento del numero di passeggeri di quasi il 115%. Domani, ci saranno più passeggeri che andranno a Val de Fontenay per prendere una delle linee di trasporto. È essenzialeriorganizzare e ampliare gli spazi della stazioneper accogliere i passeggeri e migliorare i collegamenti tra le linee di trasporto attuali e future. Questo obiettivo risponde anche all'esigenza di creare accessi dedicati e rendere accessibili alle persone a mobilità ridotta i marciapiedi della RER E, migliorando al contempo la visibilità e la leggibilità degli accessi ai lati est e ovest della stazione.

Migliorare i dintorni della stazione in linea con i progetti di sviluppo realizzati dalle autorità locali

A piedi, in bicicletta, in autobus, la stazione di Val de Fontenay deveessere accessibile a tutti i mezzi di trasporto per i viaggiatori. Ecco perché i responsabili del progetto stanno già immaginando di migliorare l'accesso alla stazione, in linea con i progetti urbani del quartiere. La riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay mira quindi a sostenere lo sviluppo urbano circostante. Il taglio fisico e visivo del fascio A86 / RER E sarà mitigato dalla creazione di un collegamento pedonale e urbano tra est e ovest. Sul lato est della Val de Fontenay, con l'arrivo delle metropolitane 1 e 15, sarà realizzato un accesso strutturato che offrirà ai passeggeri tutti i servizi di una stazione e strutture a favore dell'intermodalità.

Migliorare la qualità del servizio per tutti i viaggiatori

Questo obiettivo comprende il miglioramento della leggibilità, del comfort e della sicurezza dei percorsiverso e all'interno del polo della stazione, nonché il miglioramento della qualità del servizio (gestione delle informazioni ai passeggeri nelle stazioni, implementazione della segnaletica globale per tutti i modi di trasporto, sviluppo dei servizi e animazione commerciale, ecc.).

Progettare un progetto graduale

Entro il 2035, Val de Fontenay sperimenterà un vero e proprio sconvolgimento con l'arrivo di nuove linee di trasporto pubblico e l'emergere di nuovi quartieri. Il progetto dovrà essere realizzato indiverse fasi successive di sviluppoal fine di essere in grado di tenere conto dei programmi di questi progetti urbani e di trasporto mentre si pensa di migliorare la stazione oggi. Il lavoro dovrà anche essere pensato tenendo conto del funzionamento del polo.