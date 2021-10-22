La stazione ferroviaria - Oggi
La stazione di Val de Fontenay, oggi
La stazione di Val de Fontenay è un importante snodo dei trasporti per l'est dell'Ile-de-France.
Fa anche parte di una dinamica di sviluppo di importanza regionale. In effetti, Val de Fontenay è un polo occupazionale in rapida espansione e l'area intorno alla stazione ha un'alta concentrazione di progetti di sviluppo.
Situato nel comune di Fontenay-sous-Bois, il fabbricato viaggiatori della stazione di Val de Fontenay è stato aperto al pubblico nel 1977. Oggi, 115.000 passeggeri giornalieri utilizzano i suoi corridoi per raggiungere la RER E, la RER A, le 7 linee di autobus e le 2 linee di Noctilien. E, durante l'ora di punta mattutina, quasi 15.500 passeggeri arrivano alla stazione.
A causa della sua frequentazione, la stazione sta vivendo malfunzionamenti, a causa della sua progettazione 40 anni fa. Non soddisfa più le esigenze di viaggio di oggi e di domani.
Ad esempio, anche se il collegamento è facile tra la RER A e la RER E, non esiste un accesso diretto dedicato alle piattaforme RER E. Per accedervi, i passeggeri devono passare attraverso i marciapiedi della RER A, il che produce un effetto di congestione sui binari di questa linea.
Inoltre, le piattaforme RER E non sono accessibili alle persone con mobilità ridotta, in assenza di ascensori.
I viaggi intorno alla stazione sono relativamente complessi e difficili da leggere per i passeggeri. L'accesso alla Val de Fontenay da est della stazione avviene attraverso ingressi confinati e scomodi per i pedoni.
La stazione di Val de Fontenay nel 1970
La stazione di Val de Fontenay negli anni 2000