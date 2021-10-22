La stazione ferroviaria - Oggi

La stazione di Val de Fontenay, oggi

La stazione di Val de Fontenay è un importante snodo dei trasporti per l'est dell'Ile-de-France.



Fa anche parte di una dinamica di sviluppo di importanza regionale. In effetti, Val de Fontenay è un polo occupazionale in rapida espansione e l'area intorno alla stazione ha un'alta concentrazione di progetti di sviluppo.

Situato nel comune di Fontenay-sous-Bois, il fabbricato viaggiatori della stazione di Val de Fontenay è stato aperto al pubblico nel 1977. Oggi, 115.000 passeggeri giornalieri utilizzano i suoi corridoi per raggiungere la RER E, la RER A, le 7 linee di autobus e le 2 linee di Noctilien. E, durante l'ora di punta mattutina, quasi 15.500 passeggeri arrivano alla stazione.