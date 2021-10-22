I risultati della consultazione
Strutture intorno alla stazione
Domani, il 115% in più di passeggeri utilizzerà il polo di Val de Fontenay. Per offrire i migliori servizi possibili ai passeggeri, per collegare meglio il polo della stazione con il suo ambiente e per facilitare l'accesso alla stazione con tutte le modalità, Île-de-France Mobilités e i partner del progetto stanno pianificando numerosi sviluppi intorno al polo della stazione. Questo è il perimetro "intermodale" del progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
Il perimetro "intermodale" comprende:
- La riqualificazione degli spazi pubblici: i dintorni dei tre accessi alla stazione saranno pacificati (area di incontro, zona 30 ...). Offriranno spazi più generosi per i pedoni e offriranno percorsi e parcheggi adatti alle biciclette;
- Il polo degli autobus, che sarà riqualificato per essere adattato allo sviluppo dell'offerta di autobus e per offrire condizioni di attesa confortevoli, in linea con il progetto urbano.
Un progetto globale coerente con i relativi progetti urbani.
Il territorio in cui si trova la stazione di Val de Fontenay subirà una profonda trasformazione urbana, guidata dalle autorità locali e dagli sviluppatori pubblici. Il progetto di riqualificazione del polo della stazione parteciperà pienamente a questa evoluzione: la stazione sarà accessibile a tutti i modi di trasporto (a piedi, in bicicletta, in autobus, ecc.), più visibile grazie ai suoi nuovi accessi e meglio integrata. Ciò rafforzerà l'attrattiva del settore. Île-de-France Mobilités garantirà che gli orientamenti della riqualificazione del polo della stazione siano coerenti con questa trasformazione urbana, in particolare in termini ambientali, paesaggistici e architettonici, senza modificare le principali funzionalità del progetto in termini di mobilità.