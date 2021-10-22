L'inchiesta pubblica
L'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay si è tenuta da venerdì 23 aprile a mercoledì 26 maggio 2021.
Come passo normativo prima dell'inizio dei lavori, questa procedura si applica a tutti i progetti che hanno un impatto sul loro ambiente.
Gli obiettivi dell'inchiesta pubblica sono:
- Presentare al pubblico le caratteristiche del progetto e le condizioni per il suo inserimento nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;
- Raccogliere l'espressione del maggior numero al fine di fornire informazioni utili alla valutazione del progetto e affinare il proseguimento degli studi;
- Consentire la dichiarazione di pubblica utilità del progetto.
È organizzato sotto l'egida di un commissario inquirente che ne assicura il buon funzionamento e la corretta informazione del pubblico di cui raccoglie le osservazioni.
Le modalità di informazione e di espressione
Dal 23 aprile al 26 maggio 2021, diverse modalità erano a disposizione del pubblico.
Gli avvisi potrebbero essere depositati sul registro digitale, registrati sul registro cartaceo presso il municipio di Fontenay-sous-Bois o inviati direttamente al commissario inquirente.
Quattro sessioni di scambio con il commissario inquirente sono state organizzate a Fontenay-sous-Bois.
Il fascicolo dell'inchiesta pubblica era disponibile presso il municipio e rimane accessibile sul sito web del progetto.
Seguito dell'inchiesta pubblica
Alla fine di luglio, il commissario incaricato dell'inchiesta pubblica sulla riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay ha espresso parere favorevole sul progetto.
Trova per il download:
- la relazione sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica redatta dal commissario inquirente;
- Le conclusioni e il parere motivato del commissario inquirente.
L'11 ottobre, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato la dichiarazione di progetto per la riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay.
Dopo il parere favorevole del commissario inquirente dello scorso luglio, si tratta quindi di un nuovo avanzamento amministrativo del progetto che si è appena compiuto. La riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay continua fino alla fase successiva: la Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP) da parte del Prefetto di Val-de-Marne.
Cos'è la dichiarazione di progetto?
La dichiarazione del progetto viene redatta al termine dell'inchiesta pubblica. Si tratta di un documento con il quale l'ente pubblico responsabile del progetto decide sull'interesse generale dell'operazione proposta. Essa tiene conto della valutazione d'impatto, del parere dell'autorità amministrativa dello Stato competente in materia ambientale e dell'esito della consultazione pubblica. In particolare, specifica gli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice a rispettare le raccomandazioni del commissario inquirente.