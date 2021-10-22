Strutture intorno alla stazione
Strutture intorno alla stazione
Domani, il 115% in più di passeggeri utilizzerà il polo di Val de Fontenay. Per offrire i migliori servizi possibili ai passeggeri, per collegare meglio il polo della stazione con il suo ambiente e per facilitare l'accesso alla stazione con tutte le modalità, Île-de-France Mobilités e i partner del progetto stanno pianificando numerosi sviluppi intorno al polo della stazione. Questo è il perimetro "intermodale" del progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
Il perimetro "intermodale" comprende:
- La riqualificazione degli spazi pubblici: i dintorni dei tre accessi alla stazione saranno pacificati (area di incontro, zona 30 ...). Offriranno spazi più generosi per i pedoni e offriranno percorsi e parcheggi adatti alle biciclette;
- Il polo degli autobus, che sarà riqualificato per essere adattato allo sviluppo dell'offerta di autobus e per offrire condizioni di attesa confortevoli, in linea con il progetto urbano.
Il territorio in cui si trova la stazione di Val de Fontenay subirà una profonda trasformazione urbana, guidata dalle autorità locali e dagli sviluppatori pubblici. Il progetto di riqualificazione del polo della stazione parteciperà pienamente a questa evoluzione: la stazione sarà accessibile a tutti i modi di trasporto (a piedi, in bicicletta, in autobus, ecc.), più visibile grazie ai suoi nuovi accessi e meglio integrata. Ciò rafforzerà l'attrattiva del settore. Île-de-France Mobilités garantirà la coerenza degli orientamenti della riqualificazione del polo della stazione con questa trasformazione urbana, in particolare in termini ambientali, paesaggistici e architettonici, senza modificare le principali funzionalità del progetto in termini di mobilità.