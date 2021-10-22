Servizi nella stazione
Servizi nella stazione
Gli sviluppi della stazione costituiscono il perimetro "ferroviario" del progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay.
Questo campo di applicazione comprende:
- la creazione di due nuovi fabbricati viaggiatori ad est. Il fabbricato viaggiatori nord-est faciliterà l'accesso alla RER A ed E con accesso dedicato attraverso i nuovi passaggi sotterranei e consentirà l'accesso alle metropolitane M1 e M15 e al tram T1, nonché al quartiere Alouettes e Péripôle Nord (in mutazione). Il fabbricato viaggiatori sud-est sarà la porta d'accesso al nuovo sottopassaggio sotto la RER A e per collegare i quartieri situati su entrambi i lati dei binari della RER A.
- la creazione di due nuovi sottopassi per facilitare l'accesso ai trasporti e gli attraversamenti della RER A ed E. Il primo, chiamato "est-ovest", passerà sotto i binari della RER E. Porterà a est nel nuovo fabbricato viaggiatori e a ovest all'Avenue des Olympiades e al fabbricato viaggiatori ovest. Consentirà l'accesso diretto alle piattaforme RER E e fornirà un collegamento urbano tra l'est e l'ovest della Val de Fontenay. Il secondo, chiamato "nord-sud", passerà sotto i binari della RER A. Sostituirà l'attuale metropolitana che sarà chiusa e aprirà nei due futuri fabbricati viaggiatori nord-est e sud-est.
- riqualificazione degli spazi esistenti. Questi includono miglioramenti alle piattaforme RER A ed E che miglioreranno la leggibilità, la sicurezza e il comfort dei percorsi all'interno della stazione, compresi i collegamenti tra RER A ed E. Inoltre, lo storico fabbricato viaggiatori a ovest sarà riqualificato e aperto maggiormente alla città e al nuovo sottopassaggio sotto la RER E.