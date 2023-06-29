Perché riqualificare la stazione di Val de Fontenay?

Con 1115.000 passeggeri giornalieri, Val de Fontenay è la prima stazione ferroviaria nella regione orientale dell'Ile-de-France. Oggi, la stazione soffre di gravi malfunzionamenti, derivanti dalla sua progettazione iniziale, che influiscono sul comfort dei passeggeri. Entro il 2035, l'utenza alla stazione di Val de Fontenay aumenterà del 115% grazie alla messa in servizio di nuove linee di trasporto pubblico (Tram 1, Metro 1, Metro 15 e un'offerta di autobus rafforzata (Bus Bords de Marne)) e allo sviluppo urbano del settore. Val de Fontenay svolgerà un ruolo importante nello sviluppo dinamico della regione orientale dell'Ile-de-France.

Diventa essenziale ripensare lo sviluppo e il funzionamento della stazione per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto. Il progetto guidato da Île-de-France Mobilités risponde a diversi obiettivi:

Riorganizzare e ampliare gli spazi della stazione

Sviluppare l'ambiente circostante in coerenza con i progetti di sviluppo realizzati dalle comunità

Migliorare la qualità del servizio per tutti i viaggiatori

Progettare un progetto graduale per tenere conto dei programmi delle nuove linee di trasporto e dei progetti urbani in Val de Fontenay.