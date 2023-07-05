In cosa consiste la riqualificazione della stazione?

Nella stazione, il progetto mira ad ampliare e riorganizzare gli spazi al fine di migliorare il traffico passeggeri sia negli spazi esistenti delle linee A ed E ma anche negli spazi futuri creati con l'arrivo delle Metro 1 e 15. Mira inoltre a proporre un collegamento pedonale urbano tra l'est e l'ovest della Val de Fontenay.

Un attraversamento della stazione con la creazione di diversi sotterranei: