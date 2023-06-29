Quali sono i punti da ricordare sullo sviluppo della stazione, sullo sviluppo intorno alla stazione?

Île de France Mobilités e i partner del progetto hanno avviato una riflessione sull'intermodalità e lo sviluppo qualitativo dello spazio pubblico degli ingressi principali:

Lato ovest

Riqualificazione di Val de Fontenay Avenue;

Riqualificazione degli spazi pubblici intorno al fabbricato viaggiatori esistente;

Riqualificazione dell'Avenue des Olympiades;

Riqualificazione del sentiero Noyer Baril come area di incontro;

Modifica della rampa di uscita n°19 della A86;

Riqualificazione ciclabile di Avenue Louison Bobert (RD143).

Lato sud-est

Riqualificazione ciclabile di rue Carnot (RD86A);

Riqualificazione dell'Allée des Sablons.

Realizzazione di un piazzale attorno al fabbricato viaggiatori Nord-Est (BV RER), e collegamento con gli edifici passeggeri della Metro 1 e della Metro 15 e trattamento dei dintorni in collegamento con la stazione del tram T1 e la Città.

Questi miglioramenti sono anche accompagnati da un miglioramento dell'informazione dei passeggeri e di un servizio di qualità (biglietteria, negozi) nelle vicinanze e nella stazione.