RiqualificazioneGare de Val de Fontenay
Quali sono i punti da ricordare sullo sviluppo della stazione, sullo sviluppo intorno alla stazione?
Île de France Mobilités e i partner del progetto hanno avviato una riflessione sull'intermodalità e lo sviluppo qualitativo dello spazio pubblico degli ingressi principali:
Lato ovest
- Riqualificazione di Val de Fontenay Avenue;
- Riqualificazione degli spazi pubblici intorno al fabbricato viaggiatori esistente;
- Riqualificazione dell'Avenue des Olympiades;
- Riqualificazione del sentiero Noyer Baril come area di incontro;
- Modifica della rampa di uscita n°19 della A86;
- Riqualificazione ciclabile di Avenue Louison Bobert (RD143).
Lato sud-est
- Riqualificazione ciclabile di rue Carnot (RD86A);
- Riqualificazione dell'Allée des Sablons.
- Realizzazione di un piazzale attorno al fabbricato viaggiatori Nord-Est (BV RER), e collegamento con gli edifici passeggeri della Metro 1 e della Metro 15 e trattamento dei dintorni in collegamento con la stazione del tram T1 e la Città.
Questi miglioramenti sono anche accompagnati da un miglioramento dell'informazione dei passeggeri e di un servizio di qualità (biglietteria, negozi) nelle vicinanze e nella stazione.