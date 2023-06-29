RiqualificazioneGare de Val de Fontenay
Quali benefici porterà il progetto agli utenti della stazione di Val de Fontenay?
Il progetto della stazione di Val de Fontenay è pienamente in linea con la politica regionale volta a migliorare gli spostamenti quotidiani.
Mira a progettare un progetto coerente per migliorare l'accessibilità della stazione per tutti e per garantire un migliore collegamento tra i diversi modi di trasporto. Si tratta anche di garantire una migliore qualità dei servizi in termini di comfort e sicurezza.
Per Val de Fontenay, è:
- Una stazione ferroviaria accessibile al 100%;
- Collegamenti tra la RER A e la RER E migliorati e più confortevoli rispetto alla situazione attuale;
- Collegamenti più facili tra le linee di trasporto attuali e future, ma anche con altre modalità (autobus, biciclette, veicoli, ecc.)
- Informazioni più leggibili per i passeggeri e servizi di stazione più adeguati.