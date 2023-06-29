Qual è la tempistica del progetto? Come si svolgerà il lavoro.

Al termine dell'inchiesta pubblica , è previsto l'inizio dei lavori eseguiti dai vari proprietari di progetti competenti, vale a dire nel 2022. I lavori saranno eseguiti in 4 fasi successive dal 2022 al 2035 per garantire coerenza con l'arrivo delle varie linee di trasporto, Metro 1, Metro 15 e il tram T1. L'orizzonte provvisorio per il completamento dei lavori del palo-stazione è immaginato per il 2033. Tuttavia, lo scaglionamento dei lavori e la messa in servizio saranno perfezionati durante gli studi preliminari di progetto (AVP) e di progetto (PRO) dopo aver ottenuto la Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP). Le date indicate in questa fase del progetto sono pertanto indicative e saranno rivalutate man mano che il progetto progredisce.