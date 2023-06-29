Qual è il finanziamento del progetto?

Il costo del progetto, che comprende lo sviluppo dei perimetri "ferroviario" e "intermodale", è di 275 milioni di euro IVA esclusa. Tuttavia, in questa fase del progetto, è probabile che l'importo cambi di + o – 10%. Sarà specificato al termine della fase di pre-progetto.

Il progetto copre diverse azioni ed è quindi ammissibile a diverse linee di finanziamento: