RiqualificazioneGare de Val de Fontenay
Qual è il finanziamento del progetto?
Aggiornato il
Il costo del progetto, che comprende lo sviluppo dei perimetri "ferroviario" e "intermodale", è di 275 milioni di euro IVA esclusa. Tuttavia, in questa fase del progetto, è probabile che l'importo cambi di + o – 10%. Sarà specificato al termine della fase di pre-progetto.
Il progetto copre diverse azioni ed è quindi ammissibile a diverse linee di finanziamento:
- finanziamento del Master Plan per l'accessibilità (SDA);
- i finanziamenti previsti per il biglietto delle interconnessioni della Grande Parigi nel CPER 2015-2020;
- finanziamento di diritto comune da parte di Île-de-France Mobilités;
- finanziamenti mobilitati dalle autorità locali nell'ambito delle loro competenze in materia di pianificazione e strade.