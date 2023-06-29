Chi sono i responsabili del progetto?

Île-de-France Mobilités è il proprietario del progetto. Conduce studi di fattibilità tecnica.

La Regione Île-de-France, lo Stato e l'Île-de-France Mobilités finanziano gli studi e la consultazione del DOCP. Per gli studi più dettagliati noti come diagrammi di principio, il finanziamento è esteso alla città di Fontenay-sous-Bois, al dipartimento Val-de-Marne e alla Société du Grand Paris.

Gli studi del progetto sono condotti in stretta collaborazione con:

Le autorità locali: la città di Fontenay-sous-Bois, il dipartimento della Val-de-Marne e l'istituzione territoriale pubblica Paris Est Marne &;

Operatori e proprietari di progetti di trasporto esistenti e futuri: SNCF, RATP e SGP.

Nella fase di costruzione, la gestione del progetto sarà trasferita a diversi attori: gli operatori dei trasporti (RATP, SNCF) interverranno sui perimetri di cui sono responsabili, mentre il Consiglio dipartimentale Val-de-Marne e la SPL Marne au Bois sarebbero responsabili dello sviluppo dei dintorni della stazione (il perimetro "intermodale").

Île-de-France Mobilités assicurerà il coordinamento generale del progetto tra i vari proprietari del progetto, in coerenza con gli altri progetti urbani e di trasporto.