Qual è lo scopo di un'inchiesta pubblica? Quando si svolge la consultazione sul progetto di riqualificazione della stazione VAl di Fontenay?

L'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione della stazione di Val de Fontenay si svolgerà dal 23 aprile al 26 maggio 2021.

Come passo normativo prima dell'inizio dei lavori, questa procedura si applica a tutti i progetti che hanno un impatto sul loro ambiente. Essa mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico e che i vari interessi siano presi in considerazione nella preparazione delle decisioni. L'organizzazione dell'inchiesta pubblica è xa0 affidata al Prefetto della Val-de-Marne

La consultazione sulla riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay si è svolta dal 20 febbraio al 24 marzo 2017. Ha generato una partecipazione significativa con 495 opinioni da parte di residenti locali, utenti della stazione e stakeholder locali.