Come posso ottenere informazioni? Come posso partecipare all'inchiesta pubblica?

Puoi ottenere informazioni tramite il sito web del progetto www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, la newsletter o il file informativo che hai ricevuto se sei vicino al cluster o sul sito web di Île-de-France Mobilités per avere una rapida visione del progetto.

È possibile partecipare all'inchiesta pubblica in diversi modi:

  • La permanenza a Fontenay-sous-Bois,
    Casa dell'habitat e dell'ambiente di vita
    6 rue de l'Ancienne Mairie
    Martedì 4 maggio, dalle 9.00 alle 12.00
    Mercoledì 12 maggio, dalle 13.30 alle 17.00
    Giovedì 20 maggio, dalle 9.00 alle 12.00
    Mercoledì 26 maggio, dalle 14 alle 17.30
È possibile consultare il fascicolo dell'indagine di pubblica utilità: