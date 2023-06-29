RiqualificazioneGare de Val de Fontenay
Come posso ottenere informazioni? Come posso partecipare all'inchiesta pubblica?
Puoi ottenere informazioni tramite il sito web del progetto www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, la newsletter o il file informativo che hai ricevuto se sei vicino al cluster o sul sito web di Île-de-France Mobilités per avere una rapida visione del progetto.
È possibile partecipare all'inchiesta pubblica in diversi modi:
- La permanenza a Fontenay-sous-Bois,
Casa dell'habitat e dell'ambiente di vita
6 rue de l'Ancienne Mairie
Martedì 4 maggio, dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì 12 maggio, dalle 13.30 alle 17.00
Giovedì 20 maggio, dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì 26 maggio, dalle 14 alle 17.30
È possibile consultare il fascicolo dell'indagine di pubblica utilità:
- In zona Fontenay-sous-Bois
Casa dell'habitat e dell'ambiente di vita
6 rue de l'Ancienne Mairie
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:15
- Il sito web del registro digitale: reamenagement-pole-gare-val-defontenay.enquetepublique.net
- Il sito web della prefettura: val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-EnquetesPubliques
- Il sito del progetto: reamenagementgare-val-de-fontenay.fr
- Il sito web della città di Fontenay-sous-Bois: fontenay.fr/cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-publiques1128.html