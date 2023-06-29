RiqualificazioneGare de Val de Fontenay
Quali sono i prossimi passi dopo l'inchiesta pubblica?
Sulla base degli insegnamenti tratti dalla consultazione, sono stati effettuati gli studi del piano concettuale , compreso lo studio di impatto della riqualificazione del polo della stazione di Val de Fontenay. Hanno portato a un file di supporto per l'inchiesta pubblica. Al termine di questo nuovo periodo di scambi, la Dichiarazione di Pubblica Utilità dovrebbe essere concessa dal Prefetto di Val-de-Marne nel 2022. Gli studi preliminari di progettazione approfonditi proseguiranno al fine di affinare il progetto prima di iniziare i lavori.