Incontro con gli esperti: uno sguardo alla serata di decrittazione del 29 marzo

Organizzata il 29 marzo 2023 dalle 19:00 alle 21:30 presso la sala Hunebelle di Clamart, la serata di decrittazione mirava a consentire ai partecipanti di approfondire la conoscenza del progetto, sia dal punto di vista tecnico che del suo potenziale inserimento nel territorio in fase di costruzione.

Questa serata è stata organizzata in due sequenze: una sullo scenario in superficie, seguita da una sullo scenario del tunnel. A seguito delle presentazioni e dei feedback dei relatori sull'organizzazione del sito per progetti di trasporto sotterraneo o di superficie, i partecipanti hanno potuto lavorare in tavole rotonde e sollecitare gli esperti presenti a scambiare e rispondere alle domande.

Questo incontro, organizzato in un formato diverso dalle serate di apertura (7 marzo) e dibattito (22 marzo), ha mantenuto le sue promesse. La partecipazione (sono state contate più di 90 persone) e la qualità dei contributi continuano ad arricchire il contenuto della consultazione intorno al progetto.

Dominique Ganiage, garante della consultazione, era presente per garantire il regolare svolgimento dell'incontro, rispondere ad alcune domande del pubblico e dare il suo punto di vista sulla serata.