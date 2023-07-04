Incontro con gli esperti: uno sguardo alla serata di decrittazione del 29 marzo
Pubblicato su
Organizzata il 29 marzo 2023 dalle 19:00 alle 21:30 presso la sala Hunebelle di Clamart, la serata di decrittazione mirava a consentire ai partecipanti di approfondire la conoscenza del progetto, sia dal punto di vista tecnico che del suo potenziale inserimento nel territorio in fase di costruzione.
Questa serata è stata organizzata in due sequenze: una sullo scenario in superficie, seguita da una sullo scenario del tunnel. A seguito delle presentazioni e dei feedback dei relatori sull'organizzazione del sito per progetti di trasporto sotterraneo o di superficie, i partecipanti hanno potuto lavorare in tavole rotonde e sollecitare gli esperti presenti a scambiare e rispondere alle domande.
Questo incontro, organizzato in un formato diverso dalle serate di apertura (7 marzo) e dibattito (22 marzo), ha mantenuto le sue promesse. La partecipazione (sono state contate più di 90 persone) e la qualità dei contributi continuano ad arricchire il contenuto della consultazione intorno al progetto.
Dominique Ganiage, garante della consultazione, era presente per garantire il regolare svolgimento dell'incontro, rispondere ad alcune domande del pubblico e dare il suo punto di vista sulla serata.
La prima parte dell'incontro è stata dedicata alla presentazione da parte di esperti dei principi di organizzazione di un cantiere per progetti sotterranei. Aymeric GELLEE, responsabile del dipartimento strutture di Ingérop, un ufficio di progettazione incaricato da Île-de-France Mobilités, ha presentato per la prima volta i principi fondamentali di progettazione e fase di realizzazione di tale progetto. Thierry HUYGHUES BEAUFOND, responsabile delle infrastrutture presso la Société du Grand Paris, ha poi fornito il suo feedback sulla costruzione con le perforatrici per tunnel della metropolitana Grand Paris Express.
I partecipanti all'incontro hanno poi potuto scambiarsi tavole rotonde, annotare le loro osservazioni e domande. Gli esperti presenti a questo incontro erano a disposizione dei partecipanti per rispondere alle domande e fornire ulteriori approfondimenti in piccoli gruppi. I temi principali affrontati ad ogni tavolo sono stati poi oggetto di una restituzione collettiva.
La seconda parte dell'incontro è iniziata con una presentazione dei principi di organizzazione di un sito per progetti di superficie. Sébastien BADENS, capo del dipartimento di studi sui trasporti a monte di Ingérop, ha presentato per la prima volta la fase tipica di tale progetto. Marine LERCH, Project Manager del tram T10 presso Île-de-France Mobilités, ha poi fornito un feedback sui lavori del tram T10, la cui messa in servizio è prevista per la fine di giugno 2023.
Si è poi tenuto un nuovo momento di scambi a tavoli alla presenza degli esperti che ha dato luogo ad una restituzione collettiva.
Il verbale e il materiale di presentazione distribuito durante l'incontro saranno pubblicati online a breve.