Scopri il progetto

Un percorso a tunnel
Dal 27 febbraio al 24 aprile 2023, la consultazione preliminare sull'estensione del tram T10 ha permesso di presentare, illuminare e discutere settore per settore due scenari:
- Lo scenario "di riferimento", in galleria;
- Lo scenario "alternativo", in superficie.
Alla luce di numerosi scambi con il pubblico, Île-de-France Mobilités ha deciso di continuare gli studi dello scenario del tunnel e di scartare lo scenario in superficie.
La cosiddetta fase di "consultazione continua", iniziata alla fine del 2023, mira ora a perfezionare gradualmente il progetto di estensione del tunnel e le condizioni per il suo inserimento nel territorio, sezione per sezione e in ciascun settore.