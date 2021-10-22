Scopri il progetto

2 opere accessorie:

Bois de Clamart (settore sportivo)

Settore Lazare Carnot

Quando la distanza tra due stazioni successive è superiore a 800 metri, è necessario installare una struttura cosiddetta "annessa" che consenta l'accesso di emergenza alla galleria in caso di incidente e possa garantire la ventilazione e l'estrazione dei fumi della galleria.