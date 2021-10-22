Tram

EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart

Scopri il progetto

L'estensione in 3 obiettivi

Migliore connessione del territorio

alla rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France, in particolare offrendo un nuovo collegamento con la futura linea 15 della metropolitana

Aumento di dieci volte dell'uso dei trasporti pubblici

nel sud del dipartimento Hauts-de-Seine grazie a una modalità di trasporto senza emissioni di carbonio

Sostenere lo sviluppo

del territorio puntando sul trasporto pubblico

Un percorso a tunnel

Dal 27 febbraio al 24 aprile 2023, la consultazione preliminare sull'estensione del tram T10 ha permesso di presentare, illuminare e discutere settore per settore due scenari:

  • Lo scenario "di riferimento", in galleria;
  • Lo scenario "alternativo", in superficie.

Alla luce di numerosi scambi con il pubblico, Île-de-France Mobilités ha deciso di continuare gli studi dello scenario del tunnel e di scartare lo scenario in superficie.

La cosiddetta fase di "consultazione continua", iniziata alla fine del 2023, mira ora a perfezionare gradualmente il progetto di estensione del tunnel e le condizioni per il suo inserimento nel territorio, sezione per sezione e in ciascun settore.

Ingrandire il percorso
Piano del progetto di estensione del tram T10 a Clamart secondo lo scenario del tunnel selezionato al termine della consultazione preliminare. Il percorso parte da Jardin Parisien e serve le stazioni Mairie de Clamart e Centre de Clamart prima di arrivare al capolinea Gare de Clamart.

Dove?

Questo percorso passa in un tunnel dopo la stazione Jardin Parisien e continua sotto la foresta di Meudon e la città di Clamart.

Cosa?

3 nuove stazioni:

  • Municipio di Clamart
  • Centro di Clamart, vicino al Parco della Casa Bianca
  • Stazione ferroviaria di Clamart
2 opere accessorie:

  • Bois de Clamart (settore sportivo)
  • Settore Lazare Carnot

Quando la distanza tra due stazioni successive è superiore a 800 metri, è necessario installare una struttura cosiddetta "annessa" che consenta l'accesso di emergenza alla galleria in caso di incidente e possa garantire la ventilazione e l'estrazione dei fumi della galleria.

Come?

La partenza è proposta dalla stazione "Jardin Parisien", in un ambiente poco ripido, adatto all'avvio ottimale di un tunnel. Immediatamente a nord della stazione "Jardin Parisien", il tram avrebbe iniziato la sua discesa per scavare a una profondità di circa 15 metri rispetto al terreno naturale.

Per ridurre al minimo i rischi geotecnici, il percorso eviterebbe il più possibile le cave sotterranee, o passerebbe al di sotto se non è possibile alcuna elusione. Particolare attenzione è rivolta anche alle possibili interfacce con altri elementi presenti nel seminterrato (parcheggi sotterranei, fondazioni di edifici, ecc.).