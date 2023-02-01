Tram

EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart

Dal 24 giugno 2023, il tram T10 collega Antony (Croix de Berny) a Clamart (Jardin Parisien) in 20 minuti, via Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson. Per rispondere ancora meglio alle esigenze di mobilità del territorio, si è deciso di studiare le condizioni per la realizzazione di un prolungamento del tram T10 tra le stazioni "Jardin Parisien" e "Gare de Clamart", consentendo il collegamento con la linea 15 della metropolitana e il treno N al capolinea, alla stazione di Clamart.
Questa estensione consentirebbe tempi di percorrenza ridotti e affidabili per tutti gli utenti del tram T10, nonché un maggiore comfort per gli utenti delle linee di autobus attualmente congestionate, in particolare gli autobus 189 e 191. Questo progetto avrebbe anche vantaggi ambientali promuovendo la mobilità attiva e l'intermodalità.

La consultazione preliminare tenutasi dal 27 febbraio al 24 aprile 2023 ha guidato Île-de-France Mobilités nella sua decisione di proseguire gli studi per il progetto di estensione T10 secondo uno scenario di tunnel.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Notizie

Configurazioni tunnel a tubo singolo e bitubo: scopri la scheda di decrittazione

Figure chiave

3

Nuove stazioni

2

Opere correlate

5 min

Tempo di percorrenza

3.1 km

di trama aggiuntiva

53 000

nuovi viaggiatori/giorno

700

milioni di euro di investimenti (escluso il materiale rotabile)

Calendario

  1. 2023
    Decisione sul seguito dato al progetto
  2. Oggi
    2023-2025
    Consultazione continua
  3. Inchiesta pubblica
  4. Studi, procedure amministrative
  5. Opere
  6. Dal 2032
    Messa in servizio proposta