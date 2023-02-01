EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart

Dal 24 giugno 2023, il tram T10 collega Antony (Croix de Berny) a Clamart (Jardin Parisien) in 20 minuti, via Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson. Per rispondere ancora meglio alle esigenze di mobilità del territorio, si è deciso di studiare le condizioni per la realizzazione di un prolungamento del tram T10 tra le stazioni "Jardin Parisien" e "Gare de Clamart", consentendo il collegamento con la linea 15 della metropolitana e il treno N al capolinea, alla stazione di Clamart.

Questa estensione consentirebbe tempi di percorrenza ridotti e affidabili per tutti gli utenti del tram T10, nonché un maggiore comfort per gli utenti delle linee di autobus attualmente congestionate, in particolare gli autobus 189 e 191. Questo progetto avrebbe anche vantaggi ambientali promuovendo la mobilità attiva e l'intermodalità.

La consultazione preliminare tenutasi dal 27 febbraio al 24 aprile 2023 ha guidato Île-de-France Mobilités nella sua decisione di proseguire gli studi per il progetto di estensione T10 secondo uno scenario di tunnel.