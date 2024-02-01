Consultazione continua – gli scambi continuano

La consultazione preliminare organizzata dal 27 febbraio al 24 aprile 2023 è stato un momento essenziale per scambiare e raccogliere le vostre opinioni. Il 17 ottobre 2023, un incontro pubblico di sintesi ha permesso di presentare i risultati della consultazione, le decisioni prese al termine di essa, nonché gli impegni di Île-de-France Mobilités per il proseguimento del progetto e la consultazione in corso.

Cos'è la consultazione continua?

Una nuova fase chiamata "consultazione continua", posta sotto l'egida della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, è stata aperta dalla fine del 2023. Il suo obiettivo generale è quello di affinare gradualmente il progetto e le condizioni per il suo inserimento nel territorio, sezione per sezione, e continuerà fino all'inchiesta pubblica.

La prima sequenza della consultazione in corso dovrebbe consentire di stabilire un inventario condiviso, elemento essenziale per il proseguimento del progetto. Île-de-France Mobilités desidera fare affidamento sui contributi degli abitanti e delle parti interessate del territorio per arricchire la fase di studio che inizierà nella primavera del 2024.

Primo passo: audizioni degli attori

La nuova fase di consultazione cosiddetta "continua" è stata caratterizzata da audizioni di associazioni e residenti che hanno presentato un taccuino degli attori durante la consultazione preliminare. Questo per consentire loro di esprimere le loro esigenze essenziali nel contesto del progetto di estensione del tunnel selezionato al termine della consultazione, per specificare i loro punti di domanda e le loro proposte di soluzioni alternative, in modo che Île-de-France Mobilités possa fornire le risposte desiderate.

In totale, sono state condotte 9 interviste faccia a faccia e a distanza. Île-de-France Mobilités ringrazia tutti i partecipanti a questi scambi ricchi e costruttivi. Una sessione di feedback sarà offerta ai partecipanti e una sintesi delle audizioni sarà pubblicata sul sito web del progetto.

Qual è il prossimo passo? Workshop per settore

La consultazione in corso proseguirà ora con un ciclo di workshop per settore. L'obiettivo è stabilire con voi un inventario condiviso e identificare insieme i vostri usi, pratiche e punti di attenzione nei vostri quartieri per essere in grado di integrarli negli studi futuri e tornare da voi in seguito su proposte di sviluppo adattate.