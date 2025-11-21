Consultazione continua - leggi il secondo rapporto intermedio!

La seconda relazione intermedia della consultazione in corso è online. Scritto da Sylvie Haudebourg, garante della consultazione continua nominata dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, questo rapporto fa il punto sull'intero processo tra ottobre 2024 e settembre 2025.

Questo documento offre una visione completa dell'associazione del pubblico e dei meccanismi di consultazione e dialogo messi in atto dall'amministrazione aggiudicatrice, segue gli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice e passa in rassegna il contenuto degli scambi con il pubblico e i principali argomenti sollevati da quest'ultimo. Il garante presenta inoltre il suo parere sullo svolgimento della consultazione.

La consultazione in corso sarà oggetto di una relazione intermedia ogni anno, fino all'inchiesta pubblica, il prossimo passo importante nella partecipazione pubblica al progetto.