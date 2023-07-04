Scopri i risultati della consultazione dei garanti del CNDP

A seguito della consultazione preliminare sul progetto di estensione del tram T10 tenutasi dal 27 febbraio al 24 aprile 2023, i garanti della consultazione, Dominique Ganiage e Sylvie Haudebourg, hanno presentato i loro risultati della consultazione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) il 24 maggio 2023.

I garanti della consultazione hanno dichiarato in particolare che le esigenze del CNDP in termini di informazione e consultazione sono state ascoltate e rispettate da Île-de-France Mobilités, nel quadro di un dialogo costruttivo tra l'amministrazione aggiudicatrice e i garanti. Hanno inoltre elogiato la ricchezza degli scambi, l'ampiezza della partecipazione e le domande o proposte. Trova la loro analisi della consultazione e le loro raccomandazioni QUI!

Ora è il momento della risposta del cliente Île-de-France Mobilités, che completerà e chiuderà questa prima fase del progetto.