A marzo 2024, partecipa ai workshop per settore!

Tre workshop vicino a te

Île-de-France Mobilités vi invita a partecipare ai workshop settoriali organizzati alla fine di marzo 2024!

In programma: una passeggiata sul campo e un momento di scambio in sala.

Settore stazione Clamart: mercoledì 20 marzo alle 18

Incontro sul piazzale della stazione (1 esplanade Nadar, 92140 Clamart)

Settore del centro di Clamart: mercoledì 27 marzo alle 18

Incontro davanti al centro per l'impiego (30 rue Gabriel Péri, 92140 Clamart)

Settore giardino parigino: sabato 30 marzo alle 9:30

Incontro alla fermata Hôpital Béclère del tram T10

L'obiettivo di questi incontri è stabilire un inventario condiviso identificando insieme i tuoi usi, pratiche e punti di attenzione nei tuoi quartieri. Questo per poterli integrare negli studi e tornare da voi in seguito su proposte di sviluppo adattate, in particolare per stazioni e altre strutture di superficie.

Iscriviti ai workshop più vicini a te compilando questo modulo.

La consultazione continua: che cos'è?

La consultazione preliminare tenutasi dal 27 febbraio al 24 aprile 2023 ha guidato Île-de-France Mobilités nella sua decisione di proseguire gli studi per il progetto di estensione T10 secondo uno scenario di tunnel. Si apre ora una nuova fase chiamata "consultazione continua", posta sotto l'egida della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Quest'ultimo ha nominato Sylvie Haudebourg come garante responsabile del follow-up della consultazione in corso, che continuerà quindi la sua missione di sostegno a Île-de-France Mobilités fino all'inchiesta pubblica.

L'obiettivo generale della consultazione continua è quello di affinare gradualmente il progetto e le condizioni per la sua integrazione nel territorio, sezione per sezione. La prima sequenza di consultazione continua, che comprende workshop per settore, dovrebbe consentire di stabilire con voi un inventario condiviso: un elemento essenziale per arricchire i futuri studi tecnici.