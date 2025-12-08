Configurazioni tunnel a tubo singolo e bitubo: scopri la scheda di decrittazione

Île-de-France Mobilités sta attualmente studiando l'estensione del tram T10 tra le stazioni Jardin Parisien e Gare de Clamart, al fine di ottimizzarne il design. Due configurazioni alternative del tunnel, monotubo o bitubo, sono quindi studiate da un punto di vista tecnico. L'obiettivo: individuare l'opzione più favorevole al fine di ridurre gli impatti superficiali sul tessuto urbano, ottimizzare il bilancio ambientale dell'operazione, garantendo al contempo che le future esigenze legate all'esercizio della linea siano soddisfatte.

Al fine di comprendere meglio queste due configurazioni, le loro caratteristiche e le loro implicazioni in termini di sicurezza, configurazione delle stazioni ma anche valutazione ambientale, Île-de-France Mobilités ha sviluppato una scheda tematica che confronta queste due opzioni.

Gli studi condotti da Île-de-France Mobilités proseguono per verificare la fattibilità di queste due configurazioni e valutarne vantaggi e svantaggi, ma anche per stabilizzare uno scenario di progetto ottimizzato, in particolare per il percorso e l'ubicazione delle stazioni. Un momento di scambio sarà organizzato nella primavera del 2026 per presentare al pubblico i risultati degli studi e le evoluzioni del progetto.