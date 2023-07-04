La consultazione preliminare è terminata – grazie per la vostra partecipazione!
Tra il 27 febbraio e il 24 aprile sono stati organizzati 12 incontri vicino a voi:
- I 6 stand nello spazio pubblico dal 27 febbraio al 20 marzo con più di 450 partecipanti
- L'incontro pubblico di apertura del 7 marzo ha visto la partecipazione di quasi 300 partecipanti
- Il dibattito serale del 22 marzo alla presenza di 100 partecipanti
- La serata di decrittazione il 29 marzo con 90 partecipanti
- I due workshop del 6 e 13 aprile, che hanno riunito rispettivamente 70 e 60 partecipanti
- La serata di chiusura del 20 aprile alla presenza di 150 partecipanti
Grazie per la vostra partecipazione!
In totale sono state raccolte 3.440 recensioni con:
- 196 questionari compilati sugli stand e durante le riunioni
- 19 taccuini degli attori depositati
- 2.154 recensioni scritte online
- 1090 coupon T
Tutti questi contributi studieranno ora un'analisi per fare il punto sulla consultazione.
È possibile trovare opinioni, taccuini degli attori, supporti e verbali delle riunioni sul sito web.
Ci vediamo a fine maggio per la pubblicazione del bilancio dei garanti!