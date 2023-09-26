La risposta di Ile-de-France Mobilités ai risultati della consultazione

La risposta di Ile-de-France Mobilités conclude il processo di consultazione che si è svolto dal 27 febbraio al 24 aprile 2023. Troverete il contesto e le questioni che hanno segnato questa consultazione nonché la sintesi delle opinioni espresse durante i vari momenti di scambio. Île-de-France Mobilités risponde ai risultati dei garanti della consultazione e condivide gli orientamenti sul proseguimento del progetto.

Non esitate a consultare la risposta di Île-de-France Mobilités e i risultati della consultazione.

Grazie per le vostre numerose opinioni sul progetto e arrivederci al prossimo passo: la consultazione continua!