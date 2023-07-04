L'incontro pubblico di chiusura: l'ultimo momento clou della consultazione preliminare
Organizzato il 20 aprile 2023 dalle 19:00 alle 21:30 presso la sala Hunebelle di Clamart, l'incontro pubblico di chiusura della consultazione preliminare aveva lo scopo di redigere un primo rapporto di partecipazione e consultazione e di dare la parola agli stakeholder del territorio.
Quest'ultimo momento di scambi con il pubblico nell'ambito della consultazione preliminare è stato seguito da circa 150 partecipanti.
L'incontro è stato introdotto dal sindaco di Clamart, Jean-Didier BERGER, Arnaud CROLAIS, direttore delle infrastrutture di Ile-de-France Mobilités e Yves DANTEC, capo del dipartimento progetti di superficie di Ile-de-France Mobilités.
I due garanti della consultazione preliminare nominati dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), Dominique GANIAGE e Sylvie HAUDEBOURG, hanno poi preso la parola per realizzare una retrospettiva della consultazione.
I team di Île-de-France Mobilités hanno anche fornito il loro punto di vista sulla consultazione e sui principali argomenti discussi.
Georges SIFFREDI, presidente del consiglio dipartimentale di Hauts-de-Seine e Benoît BLOT, 2 ° vicesindaco di Plessis Robinson hanno reagito a queste presentazioni e hanno anche dato il loro punto di vista sulla consultazione e le sue lezioni.
A seguito di questi interventi, è stato organizzato un primo momento di scambi durante il quale i partecipanti hanno espresso le loro esperienze di consultazione.
La parola è stata poi data alle strutture che hanno scelto di presentare un taccuino dell'attore, in modo da dare un'occhiata alle visioni contrastanti sul progetto:
- Charles-Emmanuel THURET, Société du Grand Paris
- Jean-Didier BERGER, Presidente EPT Vallée Sud Grand Paris
- Marie-Catherine POIRIER, Presidente AUT Clamart
- Daniel COLLEAUX, Vivere a Clamart
- Pierre SALMERON, Sud Ambiente
- William SERRANO, Deragliatori di Clamart
- Roland RABEAU, Clamart cittadino
- Serge KEHYAYAN, Città di Clamart
Infine, dopo una presentazione dei prossimi passi da parte dei garanti e dei team di Ile-de-France Mobilités, i partecipanti hanno potuto reagire a tutti gli interventi ed esprimere i loro ultimi contributi durante un secondo momento di scambi.
Tutti gli interventi e le risposte fornite dal responsabile del progetto sono stati registrati e appariranno nel verbale di questo incontro.
Durante questo incontro di chiusura, tutti i relatori hanno ringraziato il leader del progetto e i garanti per aver tenuto la consultazione e i diversi formati proposti. Il leader del progetto, da parte sua, ha ringraziato i partecipanti per la loro partecipazione e i contributi dettagliati, ricchi e di qualità.
Il verbale e il materiale di presentazione distribuito durante l'incontro saranno presto pubblicati su questo sito.