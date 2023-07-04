L'incontro pubblico di apertura: il primo momento saliente della consultazione preliminare

Organizzato il 7 marzo 2023 dalle 19:00 alle 21:30 presso la sala Hunebelle di Clamart, l'incontro pubblico di apertura della consultazione preliminare aveva lo scopo di presentare il quadro e le modalità della consultazione, il progetto di estensione del tram T10 e i due scenari sottoposti alla consultazione. Si trattava anche di consentire un primo tempo di scambi con il pubblico.

Questo incontro ha mantenuto tutte le sue promesse e l'interesse per il progetto è stato illustrato dall'alta partecipazione: sono stati contati quasi 300 partecipanti!

Sul posto, tutti hanno avuto l'opportunità di inviare la propria opinione grazie a un questionario e di accedere alla documentazione messa a disposizione da Île-de-France Mobilités, il leader del progetto.