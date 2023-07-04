L'incontro pubblico di apertura: il primo momento saliente della consultazione preliminare
Organizzato il 7 marzo 2023 dalle 19:00 alle 21:30 presso la sala Hunebelle di Clamart, l'incontro pubblico di apertura della consultazione preliminare aveva lo scopo di presentare il quadro e le modalità della consultazione, il progetto di estensione del tram T10 e i due scenari sottoposti alla consultazione. Si trattava anche di consentire un primo tempo di scambi con il pubblico.
Questo incontro ha mantenuto tutte le sue promesse e l'interesse per il progetto è stato illustrato dall'alta partecipazione: sono stati contati quasi 300 partecipanti!
Sul posto, tutti hanno avuto l'opportunità di inviare la propria opinione grazie a un questionario e di accedere alla documentazione messa a disposizione da Île-de-France Mobilités, il leader del progetto.
L'incontro è stato introdottodal sindaco di Clamart, Jean-Didier BERGER, dal presidente del Consiglio dipartimentale, Georges SIFFREDI, e dal direttore generale di Île-de-France Mobilités, Laurent PROBST.
Anche i due garanti della consultazione preventiva nominati dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), Dominique GANIAGE e Sylvie HAUDEBOURG, hanno preso la parola per spiegare la funzione del CNDP e il ruolo dei suoi garanti durante le consultazioni preliminari. Hanno poi risposto ad alcune domande poste dai partecipanti e tracciato un primo bilancio di questo primo incontro.
I team di Île-de-France Mobilités hanno fattouna prima presentazionedel progetto in termini di governance e calendario provvisorio, e sulle principali caratteristichedei due scenari presentati alla consultazione. Questa presentazione ha anche permesso di affrontare lealternative studiate ma non mantenute da Île-de-France Mobilités e di dettagliare il sistema e le modalità della consultazione preliminare.
A seguito di questa presentazione è stato organizzatoun momento di scambi della durata di circa 1 ora.In questa occasione, i partecipanti hanno potuto porre molte domande ai team di Île-de-France Mobilités. Tutte queste domande e le risposte fornite dal leader del progetto sono state registrate e appariranno nel verbale di questa riunione. Nelle loro osservazioni conclusive, i garanti hanno voluto sottolineare il regolare svolgimento di questo incontro grazie alla partecipazione attiva e all'ascolto rispettoso dei partecipanti e dei relatori.
Il verbale e il materiale di presentazione distribuito durante l'incontro saranno presto pubblicati su questo sito.
Crediti fotografici: ©sennse_cbadet