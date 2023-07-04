Tempo di dibattito! Uno sguardo alla sera del 22 marzo.
Il 22 marzo 2023, la serata di dibattito si è tenuta presso la sala Hunebelle di Clamart alle 19:00.
Per più di 2h30, un centinaio di partecipanti hanno avuto l'opportunità di esprimersi sull'opportunità del progetto in un territorio in via di sviluppo.
Per tutta la serata, i team di Ile-de-France Mobilités e Thierry DUSSAUTOIR, capo del dipartimento Politiche e offerte di mobilità – Dipartimento Hauts-de-Seine e Damien DELAVILLE, urbanista – Institut Paris Région erano presenti per dare spiegazioni, rispondere alle domande e alimentare il dibattito.
Anche Sylvie HAUDEBOURG, garante della consultazione preventiva nominata dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) era disponibile a rispondere alle domande del pubblico e dare il suo punto di vista sulla serata.
Prima di iniziare il dibattito, i partecipanti hanno risposto a diversi sondaggi per alzata di mano, sul loro punto di vista sul progetto e sulle dinamiche territoriali presentate.
La serata si è poi svolta in due fasi, una prima sulle esigenze del territorio, una seconda intorno alla soluzione proposta per soddisfare tali esigenze.
Dopo le presentazioni dei relatori, i partecipanti hanno potuto discutere contribuendo oralmente o per iscritto.
I principali temi affrontati durante le fasi di discussione sono stati i seguenti:
- Proiezioni e dinamiche territoriali in termini di occupazione e popolazione
- I territori beneficiari del progetto
- L'apertura di alcuni quartieri di Clamart
- La soluzione supportata da Île-de-France Mobilités e le alternative
- Le condizioni per l'implementazione della soluzione, in particolare attraverso il prisma dell'ambiente con l'impronta di carbonio
- Accessibilità
- La riorganizzazione della rete di autobus
Inoltre, prima e dopo il dibattito, tutti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione rispondendo al questionario e hanno potuto ottenere la documentazione messa a disposizione da Île-de-France Mobilités.
Il verbale e il materiale di presentazione distribuito durante l'incontro saranno presto pubblicati su questo sito.
