Tempo di dibattito! Uno sguardo alla sera del 22 marzo.

Il 22 marzo 2023, la serata di dibattito si è tenuta presso la sala Hunebelle di Clamart alle 19:00.

Per più di 2h30, un centinaio di partecipanti hanno avuto l'opportunità di esprimersi sull'opportunità del progetto in un territorio in via di sviluppo.

Per tutta la serata, i team di Ile-de-France Mobilités e Thierry DUSSAUTOIR, capo del dipartimento Politiche e offerte di mobilità – Dipartimento Hauts-de-Seine e Damien DELAVILLE, urbanista – Institut Paris Région erano presenti per dare spiegazioni, rispondere alle domande e alimentare il dibattito.