Tram

EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart

Uno sguardo al secondo workshop contributivo

Pubblicato su

Giovedì 13 aprile 2023 si è tenuto il secondo workshop sul tema dello sviluppo per settore.

Il workshop è stato strutturato attorno a due sequenze composte da un momento di presentazione e poi da un tempo collaborativo:

  • Sviluppi nel caso dello scenario di superficie
  • Sviluppi nel caso dello scenario del tunnel

Così, dopo i momenti di presentazione di Olivier MAHIEU e Xavier SANCHEZ, responsabili del progetto tranviario, i sessanta partecipanti hanno completato i materiali di contributo costituiti per ogni scenario:

  • Una mappa delle stazioni per indicare le loro osservazioni, domande, idee o punti di attenzione sulle stazioni (posizione, numero ...)
  • Un fregio di sviluppo per registrare le loro opinioni e osservazioni sui tagli presentati, nel caso dello scenario di superficie, e sugli sviluppi intorno alle emergenze, per lo scenario del tunnel.

Durante questo workshop, i contributi sono stati molto ricchi e dettagliati.

La relazione con i materiali completati e il materiale di presentazione distribuito durante l'incontro saranno presto messi online su questo sito.