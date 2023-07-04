Uno sguardo al secondo workshop contributivo
Pubblicato su
Giovedì 13 aprile 2023 si è tenuto il secondo workshop sul tema dello sviluppo per settore.
Il workshop è stato strutturato attorno a due sequenze composte da un momento di presentazione e poi da un tempo collaborativo:
- Sviluppi nel caso dello scenario di superficie
- Sviluppi nel caso dello scenario del tunnel
Così, dopo i momenti di presentazione di Olivier MAHIEU e Xavier SANCHEZ, responsabili del progetto tranviario, i sessanta partecipanti hanno completato i materiali di contributo costituiti per ogni scenario:
- Una mappa delle stazioni per indicare le loro osservazioni, domande, idee o punti di attenzione sulle stazioni (posizione, numero ...)
- Un fregio di sviluppo per registrare le loro opinioni e osservazioni sui tagli presentati, nel caso dello scenario di superficie, e sugli sviluppi intorno alle emergenze, per lo scenario del tunnel.
Durante questo workshop, i contributi sono stati molto ricchi e dettagliati.
La relazione con i materiali completati e il materiale di presentazione distribuito durante l'incontro saranno presto messi online su questo sito.