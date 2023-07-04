Non perdetevi il lancio della consultazione!

Qual è lo scopo di una consultazione?

La consultazione è organizzata per consentire la partecipazione del pubblico interessato al fine di migliorare la decisione futura. Dovrebbe consentire ai partecipanti di essere informati, di condividere le loro domande e opinioni e di dare i loro contributi.

Al centro di questa consultazione, i due scenari presentati dal leader del progetto (lo scenario di riferimento "in galleria" e lo scenario alternativo "in superficie") saranno quindi oggetto di scambi e dibattiti. Più in generale, la consultazione consentirà di affrontare vari argomenti, come l'adeguatezza del progetto, le strutture necessarie per accogliere la tramvia, il suo contributo allo sviluppo del territorio e alla decarbonizzazione della mobilità...

La tua opinione conta! Tutte le opinioni espresse confluiranno nella valutazione prodotta al termine della consultazione.

I team di Île-de-France Mobilités vi aspettano per la consultazione sull'estensione del tram T10!