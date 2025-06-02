Prolungamento del tram T10: ci vediamo all'incontro pubblico del 18 giugno 2025!

Dal febbraio 2023, molti di voi hanno seguito e partecipato alle varie fasi della consultazione sul progetto di estensione del tram T10. Prima di tutto, durante la consultazione preliminare, al termine della quale è stato deciso di continuare il progetto secondo uno scenario di estensione del tunnel.

La consultazione continua ha poi permesso, in particolare durante due cicli di workshop, di integrare la tua diagnosi sul campo, i tuoi feedback e le tue proposte, con l'obiettivo di arricchire gli studi tecnici dei diversi scenari. Parallelamente, Île-de-France Mobilités ha approfondito alcune soluzioni alternative, come si era impegnata a fare al termine della consultazione preliminare.

Île-de-France Mobilités organizza un incontro pubblico mercoledì 18 giugno 2025, un altro passo importante in questa consultazione in corso. Questo incontro ha lo scopo di condividere con voi gli ultimi scenari allo studio e l'esame di soluzioni alternative. Questo incontro ti permetterà anche di porre le tue domande e condividere le tue osservazioni.

Il dialogo proseguirà poi per sfociare in uno scenario consolidato, che sarà presentato all'inchiesta pubblica prevista per il 2026.

📍 Ci vediamo mercoledì 18 giugno 2025 a Clamart dalle 19:00 alle 21:30 (Salle Hunebelle, Pl. Jules Hunebelle, 92140 Clamart).