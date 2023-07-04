Uno sguardo al primo workshop contributivo
Pubblicato su
Giovedì 6 aprile 2023 si è tenuto il primo workshop contributivo incentrato sulla domanda: "La tramvia: superficie o tunnel?"
Circa 70 partecipanti hanno avuto l'opportunità di scambiare durante due sequenze collaborative:
- Le condizioni per l'integrazione della tramvia sul territorio
- Esigenze di mobilità sul territorio
Per questo, dopo un momento di presentazione del tema da parte di Olivier MAHIEU e Xavier SANCHEZ, Tramway Project Managers, i partecipanti hanno avuto a disposizione mappe collaborative da completare con le loro domande e osservazioni in base a ciascuno scenario.
Sequenza 1 – "La tua visione dell'integrazione sul territorio" attraverso il prisma dei seguenti criteri:
- Terreni
- Opere
- Caratteristiche urbane
- Mobilità dolce e intermodalità
- Ambiente naturale
Sequenza 2 – "Il tuo punto di vista sull'offerta di mobilità" attraverso il prisma dei seguenti criteri:
- Convivenza con altre modalità
- Tempo di percorrenza affidabile
- Servizio
- Tempi di viaggio e di coincidenza
- Esperienza del viaggiatore
Alla fine del workshop, i materiali collaborativi sono stati appesi alle pareti della stanza, in modo che i partecipanti potessero scoprire i contributi di altri gruppi e aggiungerne altri se necessario.
Vi ringraziamo per la ricchezza dei contributi apportati durante questo workshop.
Il rapporto con le mappe completate e il materiale di presentazione distribuito durante l'incontro saranno presto messi online su questo sito.