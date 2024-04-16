Feedback sui workshop per settore

Questi incontri hanno suscitato grande entusiasmo e hanno evidenziato diversi punti essenziali per la prosecuzione del progetto e degli studi.

Questi workshop hanno riunito più di 90 partecipanti in totale. Grazie per la vostra partecipazione! I vostri contributi permetteranno di arricchire gli studi futuri e di affinare le condizioni di integrazione del progetto nel territorio, settore per settore.