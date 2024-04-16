Feedback sui workshop per settore
Il 20, 27 e 30 marzo 2024, tre workshop sono stati organizzati a Clamart in ciascuno dei settori dell'estensione del tram T10: la stazione, il centro città e il quartiere Jardin Parisien.
L'obiettivo di questi workshop era quello di stabilire un inventario condiviso identificando insieme gli usi e le pratiche specifiche dei vostri quartieri.
I workshop sono stati strutturati attorno a due sequenze: un'esplorazione sul campo, seguita da un lavoro collaborativo in aula.
Questi incontri hanno suscitato grande entusiasmo e hanno evidenziato diversi punti essenziali per la prosecuzione del progetto e degli studi.
Questi workshop hanno riunito più di 90 partecipanti in totale. Grazie per la vostra partecipazione! I vostri contributi permetteranno di arricchire gli studi futuri e di affinare le condizioni di integrazione del progetto nel territorio, settore per settore.
A causa della mobilitazione generata da questi workshop, alcune persone in lista d'attesa non hanno potuto partecipare. I materiali di contributo distribuiti ai partecipanti sono stati inviati a loro in modo che tutti potessero inviare le loro osservazioni a Île-de-France Mobilités.
I verbali degli scambi saranno presto messi online su questo sito.