Feedback sui workshop per settore
Pubblicato su
All'inizio di febbraio 2025, molti di voi hanno partecipato ai workshop settoriali organizzati da Île-de-France Mobilités nell'ambito della consultazione in corso sul progetto di estensione del tram T10
3 workshop faccia a faccia:
· Mercoledì 5 febbraio per il settore del centro di Clamart
· Mercoledì 12 febbraio per il settore Jardin Parisien
· Giovedì 13 febbraio per il settore della stazione di Clamart
3 workshop a distanza (per le persone in lista d'attesa):
· Mercoledì 27 febbraio per il settore del centro di Clamart
· Mercoledì 28 febbraio per il settore Jardin Parisien
· Giovedì 04 marzo per il settore della stazione di Clamart
Questi workshop hanno permesso, per ogni settore, di presentare lo stato di avanzamento degli studi preliminari nonché i diversi scenari previsti per la realizzazione delle strutture. I momenti di scambio hanno permesso un dialogo approfondito con il team di progetto dell'estensione del tram T10.
Per consultare le relazioni e i materiali di presentazione dei workshop, clicca qui!