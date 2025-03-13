Tram

EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart

Feedback sui workshop per settore

Pubblicato su

All'inizio di febbraio 2025, molti di voi hanno partecipato ai workshop settoriali organizzati da Île-de-France Mobilités nell'ambito della consultazione in corso sul progetto di estensione del tram T10

 

3 workshop faccia a faccia:

·        Mercoledì 5 febbraio per il settore del centro di Clamart

·        Mercoledì 12 febbraio per il settore Jardin Parisien

·        Giovedì 13 febbraio per il settore della stazione di Clamart

 

3 workshop a distanza (per le persone in lista d'attesa):

·        Mercoledì 27 febbraio per il settore del centro di Clamart

·        Mercoledì 28 febbraio per il settore Jardin Parisien

·        Giovedì 04 marzo per il settore della stazione di Clamart

 

Questi workshop hanno permesso, per ogni settore, di presentare lo stato di avanzamento degli studi preliminari nonché i diversi scenari previsti per la realizzazione delle strutture. I momenti di scambio hanno permesso un dialogo approfondito con il team di progetto dell'estensione del tram T10.

 

Per consultare le relazioni e i materiali di presentazione dei workshop, clicca qui!