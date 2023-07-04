Uno sguardo ai primi incontri di prossimità
Più di 300 persone hanno già avuto l'opportunità di incontrare i team Ile-de-France Mobilités presso gli stand locali di Clamart e Châtenay-Malabry nelle ultime due settimane. L'occasione per presentare il progetto, rispondere alle varie domande e confrontarsi con gli abitanti del territorio.
Altri appuntamenti sono in programma per i prossimi giorni:
- 14 marzo 2023 dalle 18:00 alle 20:00 presso il quartiere Jardin Parisien a Clamart
- 17 marzo 2023 dalle 9 alle 11 al mercato Plessis-Robinson
- 2 marzo 2023 dalle 11:00 alle 13:00 presso l'ospedale Béclère di Clamart
